Ceará teve superávit primário de R$ 2,189 bilhões em 2021

Segundo Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos estados e DF, do Tesouro Nacional, todas as unidades da Federação tiveram resultado positivo no ano passado

Os estados brasileiros e o Distrito Federal tiveram um superávit primário de R$ 124,1 bilhões em 2021, valor 91% maior que o de R$ 64,8 bilhões registrado em 2020. No Ceará, o resultado positivo absoluto foi de R$ 2,189 bilhões, sendo 9% acima do ano imediatamente anterior.

Na realidade, todas as 27 unidades da Federação ficaram superavitárias. Mato Grosso (23%) e São Paulo (21%) foram os estados que tiveram os melhores resultados primários em proporção às suas Receitas Correntes Líquidas (RCL).

Em termos absolutos, os maiores valores foram de São Paulo (R$ 41,9 bilhões) e Rio de Janeiro (R$ 14,8 bilhões), enquanto os menores foram do Piauí (R$ 114 milhões) e do Pará (R$ 498 milhões).

Conforme o Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos estados + DF publicado pelo Tesouro Nacional, o congelamento de despesas, fruto de contrapartida exigida pela União em troca de recursos financeiros para o combate à crise sanitária da Covid-19, e a retomada da economia foram fatores que contribuíram para o resultado positivo.

O documento apresenta os principais dados da execução orçamentária das unidades da Federação e é feito com base no que os próprios entes publicam no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, gerido pelo Tesouro.

Dentre os resultados apresentados, Rio de Janeiro (36%) e Roraima (21%) mostram os maiores crescimentos, em termos percentuais, de suas receitas correntes em 2021 na comparação com 2020. Neste parâmetro, o crescimento do Ceará foi de 14%, ou seja, em 14º dentre as altas no País. Por outro lado, a receita cresceu menos no Piauí (1%).

Quanto às despesas correntes, Rio de Janeiro e Roraima também foram os estados que tiveram maior acréscimo, de 19% e 27%, respectivamente. O Espírito Santo foi o estado que mais conteve o crescimento de suas despesas, com um aumento de R$ 73 milhões, menos de 1% comparado com 2020.

Nesta base de comparação, o Ceará ficou em 15º, com salto de 11% nas despesas correntes, fechando em R$ 23.398.550.215,48 em 2021 contra R$ 21.070.405.835,81 em 2020.



Outro indicador da saúde fiscal de um estado é a poupança corrente, que equivale ao valor das receitas correntes menos as despesas correntes empenhadas.

Esse é um número que, se for positivo, aponta para a autonomia para realizar investimentos com recursos próprios. Já quando é negativo mostra a dependência de receitas de capital para realizá-los.

Mato Grosso, com 28%, e Alagoas e Espírito Santo, cada um com 24%, foram os estados que alcançaram os maiores percentuais de poupança corrente em relação à RCL. Esses três estados também figuram entre os que tiveram os maiores percentuais de investimento sobre a receita total.

Já o Ceará, em poupança corrente, apresentou percentual positiva, de 19%, na capacidade de investimento, ficando em 12º no País.

A Variação da Dívida Consolidada também é um sinal da saúde fiscal de um ente federado. Nesse quesito, os estados que mais conseguiram reduzir suas dívidas entre 2020 e 2021 foram Tocantins (-11%) e Mato Grosso (-8%). Já Piauí e Amapá foram os que tiveram os maiores crescimentos da dívida consolidada, de 37% e 31%, respectivamente.

Nesta avaliação, o Ceará variou de R$ 17.783.339.122,52, em 31 de dezembro de 2020, para R$ 18.903.066.189,15 até o bimestre de 2021. Alta de 6% na dívida consolidada, ficando em em 8º dos 13 entes da Federação que tiveram crescimento do índice.



Quando um estado não paga todas as despesas orçadas durante um ano fiscal, ele inscreve essas despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar. O percentual de restos a pagar ao longo do ano é um indicativo da dificuldade de pagar despesas antigas.

Goiás, Amapá e Minas Gerais conseguiram pagar em todo o ano passado menos de 20% do que haviam inscrito em restos a pagar na virada de 2020 para 2021. Sergipe, na outra ponta, pagou 86% do que havia inscrito.

Já o Ceará alcançou 81%, ficando em quarto dentre as unidades da Federação que mais conseguiram pagar aquilo que haviam inscrito. Além de Sergipe, antes do Estado vieram Pará (85%) e Pernambuco (84%).

