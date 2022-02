Cade nega rediscutir mérito da aprovação da fusão Localiza-Unidas

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) negou rediscutir o mérito da aprovação da fusão entre a Unidas e a Localiza, aprovada em dezembro do ano passado pelo Tribunal da autarquia. Nesta quarta-feira, os conselheiros analisaram embargos opostos pela ALD Automotive S.A..

A empresa alegou contradições na decisão do Cade, principalmente no acordo negociado entre órgão antitruste e as empresas para aprovar a operação.

De acordo com a relatora, conselheira Lenisa Prado, não há contradições na decisão do Cade.

O único ponto que mereceu ajuste na decisão, segundo a conselheira, foi o esclarecimento de dados sobre faixas de participação de mercado de Localiza e Unidas.

