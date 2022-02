Petrobras realiza pré-pagamento parcial à Petros no valor de R$ 6,882 bi

O conselho de administração da Petrobras aprovou a liquidação parcial antecipada do Termo de Compromisso Financeiro Pré-70 (TCF Pré-70) e do Termo de Compromisso Financeiro Diferença de Pensão (TCF Diferença de Pensão), celebrado com a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), no valor de R$ 6,882 bilhões, prevista para ocorrer no dia 25 de fevereiro de 2022.

"Esse pré-pagamento está em linha com os dispositivos pactuados nos referidos instrumentos contratuais, bem como com o processo de gestão de passivos da companhia, que busca reduzir as despesas com juros e o montante de garantias reais, além de contribuir para a melhoria da liquidez dos planos", afirma a estatal em fato relevante divulgado há pouco.

A companhia destaca ainda que esses são compromissos já registrados nas Demonstrações Financeiras da Petrobras do exercício encerrado em 30 de setembro de 2021.

O TCF Pré-70 e o TCF Diferença de Pensão foram assinados em 2008 e compõem o Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR), celebrado com a Petros e diversas entidades sindicais em 2006.

