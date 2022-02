Iraque e Nigéria dizem não ver necessidade de ampliar oferta de petróleo

Iraque e Nigéria, dois dos principais integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), disseram nesta terça-feira não ver necessidade de ampliar a oferta de petróleo, num momento em que os preços do barril se aproximaram ainda mais da marca de US$ 100 após a Rússia determinar o envio de tropas para o leste da Ucrânia.

"Demanda e oferta estão equilibradas hoje", disse o ministro do petróleo iraquiano, Ihsan Abdul Jabbar, cujo país é o segundo maior exportador do Oriente Médio, às margens de uma cúpula sobre gás natural em Doha, capital do Catar.

Segundo ele, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e o grupo de aliados liderados pela Rússia deixarão para decidir sobre seus níveis de produção em reunião no próximo mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Timipre Sylva, ministro do petróleo da Nigéria, argumentou que conversas para reavivar o acordo nuclear de 2015 com o Irã, que estão próximas de ser finalizadas, trarão alívio aos mercados. "Esperamos que a produção cresça se o acordo nuclear com o Irã der certo", visto que os iranianos ampliarão sua oferta, disse Sylva a repórteres.

Na segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, determinou o envio de tropas para duas regiões separatistas da Ucrânia depois de reconhecer sua independência, num gesto que comprometeu negociações com o Ocidente pela segurança futura do Leste Europeu.

Durante a madrugada, o petróleo WTI chegou a subir mais de 4% na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Tags