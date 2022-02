Eletrobras: assembleia aprova criação de ação especial que dá poder de veto à União

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Eletrobras aprovou nesta terça-feira, 22, a criação de uma classe especial de ação preferencial (golden share), a qual será subscrita pela União para sua propriedade exclusiva, e que dará o poder de veto nas deliberações sociais que visarem modificar ou remover os dispositivos estatutários a serem criados.

Com a ação especial, a União poderá vedar que qualquer acionista ou grupo de acionistas exerça votos em número superior a 10% (dez por cento) da quantidade de ações em que se dividir o capital votante da companhia, e vedar a celebração de acordo de acionistas para o exercício de direito de voto, exceto para a formação de blocos com número de votos inferior a 10% (dez por cento) da quantidade de ações em que se dividir o capital votante da companhia, com a consequente reforma do Estatuto Social para prever tal conversão e a existência de tal ação preferencial de classe especial.

A aprovação se deu por 195.593.663 votos (ações). Foram 7.036.689 votos contra e 884.479.215 abstenções.

