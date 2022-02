Campos Neto: consumo de serviços ainda não voltou sequer à tendência pré-pandemia

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 22, que o consumo de serviços ainda não voltou sequer à tendência pré-pandemia. Ele está discursando em evento do BTG Pactual.

De acordo com o presidente do BC, "se imaginava que pessoas voltariam a consumir serviços e a inflação iria se reequilibrar". Os bancos centrais, disse ele, acreditaram que a inflação seria transitória. O cenário esperado para a inflação, entretanto, não foi o cenário encontrado, segundo disse Campos Neto no discurso.

Ele também citou que houve um deslocamento na demanda devido ao pacote de ajuda muito grande (pela pandemia). Nesse sentido, o presidente afirmou também que a demanda por energia também foi muito maior que a esperada, e há gargalos para atendê-la, com preços altos. "É difícil fazer uma transição verde rápida de energia sem aceitar preços maiores", afirmou. "Mesmo que preço de energia se estabilize no curto prazo, patamar seguirá alto."

Campos Neto afirmou que a autarquia considera em seus cálculos que a inflação industrial deve cair e a de serviços, subir.

Campos Neto falou que há um olhar específico para a inflação de serviços, uma vez que o último número "surpreendeu negativamente".

