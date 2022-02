BC publica boxe com comparações regionais sobre a massa de rendimento

O Boletim Regional publicado nesta terça-feira pelo Banco Central traz um boxe com comparações regionais sobre a massa de rendimento do trabalho, mostrando o que o Nordeste apresentou o desempenho menos favorável no ano passado, enquanto o Norte é a única região que já superou o nível pré-pandemia.

"As diferenças regionais decorreram mais de evoluções distintas das populações ocupadas do que dos rendimentos. A estrutura setorial dos ocupados, mais concentrada em setores menos impactados pela pandemia, contribuiu para suavizar a queda no Sul - e, em menor grau, amplificar as perdas no Nordeste. Os recortes setoriais e por posição na ocupação evidenciam expansão generalizada no Norte, contrastando com Sudeste e Nordeste, onde trabalhadores formais e informais tiveram desempenhos piores", conclui o documento.

