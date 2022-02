PMI composto da Alemanha sobe a 56,2 em fevereiro, graças a serviços

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 53,8 em janeiro para 56,2 em fevereiro, atingindo o maior nível em seis meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira (21) pela IHS Markit. O ganho acima da marca de 50 mostra que a atividade da maior economia da Europa se expande em ritmo mais forte neste mês.

O resultado se deve ao PMI de serviços alemão, que avançou de 52,2 para 56,6 no mesmo período, também alcançando o maior patamar em seis meses. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ganho bem mais modesto do PMI de serviços, a 52,9. Por outro lado, o PMI industrial da Alemanha caiu de 59,8 em janeiro para 58,5 em fevereiro. Neste caso, a projeção do mercado era de leve declínio a 59,5.

