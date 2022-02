PIB dos países da OCDE acelera e cresce 1,2% no 4º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 1,2% no quarto trimestre de 2021 ante o terceiro, segundo estimativa inicial divulgada nesta segunda-feira (21) pela entidade com sede em Paris. O resultado representa uma leve aceleração em relação à alta de 1,1% nos três meses anteriores.

No G-7, o PIB se expandiu 1,2% na comparação trimestral do período entre outubro em dezembro, liderado pelo avanço de Estados Unidos (+1,7%), Canadá (+1,6%) e Japão (+1,3%), de acordo com a OCDE.

A organização destaca que grandes economias europeias desaceleram, incluindo França (a +0,7%, de +3,1% no trimestre anterior) e Itália (a 0,6%, de +2,6%). Alemanha registrou contração de 0,7%, enquanto Reino Unido teve incremento de 1,0%.

Nesse período, o PIB canadense superou o nível pré-pandemia, juntando-se a EUA e França. "O PIB em outros países do G-7 permaneceu abaixo dos níveis pré-pandemia, com a maior diferença na Alemanha, ainda 1,5% abaixo do nível registrado no quarto trimestre de 2019", ressalta a OCDE.

A entidade acrescenta que, em 2021 como um todo, o PIB da OCDE cresceu 5,5%, após contração de 4,6% em 2020.

