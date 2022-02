Mercado financeiro hoje, 21, no fechamento; confira como foi

O POVO publica nesta segunda-feira, 21, o fechamento do mercado: dólar e euro comercial, Bitcoin e os índices Ibovespa, Down Jones, Nasdaq e Nikkei 225. Também trazemos inflação em 12 meses e Selic. Os dados são de 21/2/2022 às 20 horas.

O dólar caiu 0,64% e fechou o dia cotado a R$ 5,10. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, também fechou em queda de 1,02%, acompanhando a reação global a renovados temores de possível invasão russa na Ucrânia, depois do reconhecimento pela Rússia de regiões rebeldes no país vizinho.

As bolsas nos EUA não abriram hoje em razão do feriado do Dia do Presidente

