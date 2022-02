Embraer entrega 55 jatos no 4º trimestre e 141 em 2021

A Embraer informou nesta segunda-feira, 21, que entregou 55 jatos no quarto trimestre de 2021, sendo 16 comerciais e 39 executivos (26 leves e 13 médios). Com isso, a companhia fechou o ano com entrega de 141 jatos: 48 comerciais e 93 executivos (62 leves e 31 médios). Em 31 de dezembro, a carteira de pedidos firmes totalizava US$ 17 bilhões, o valor mais alto desde o segundo trimestre de 2018.

Segundo a companhia, o valor atual da carteira de pedidos já reflete o resultado da negociação com a Força Aérea Brasileira (FAB) para a redução de 28 para 22 o total de aeronaves KC-390 Millennium a serem entregues nos termos dos aditivos contratuais.

No segmento de aviação comercial, a Embraer anunciou, durante o Dubai Air Show, um pedido firme da Overland Airways, da Nigéria para três jatos E175, além de direitos de compra para três aeronaves do mesmo modelo. O avião de 88 lugares, com configuração de cabine classe premium, será entregue a partir de 2023. O valor do negócio é de US$ 299,4 milhões, a preço de lista.

Entre os destaques, a companhia aponta que também realizou a vendas de três aeronaves E175 configuradas para 76 assentos para a American Airlines num valor total de US$ 160,2 milhões. A aeronave deverá ser operada por sua subsidiária Envoy que deve chegar ao fim de 2022 com uma frota de E175 superior a 100 aviões.

Ainda no quarto trimestre, a Embraer fechou contrato com a Azorra para 20 pedidos firmes e 30 direitos de compra de E190/195-E2 no valor total do negócio de US$ 3,9 bilhões. "Com isso a família E2 acumulou um total de 50 ordens firmes em 2021 e não teve nenhum cancelamento, constituindo-se como a família líder de mercado no seu segmento", afirma.

No segmento de jatos executivos, a Embraer e a NetJets assinaram no período um acordo para até 100 jatos Phenom 300 adicionais, com valor de US$ 1,2 bilhão. Como parte do acordo, a NetJets receberá o Phenom 300E no segundo trimestre de 2023, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.

A empresa também entregou um novo Phenom 300E em Quito, no Equador, sendo a primeira entrega do tipo de aeronave no país, e o primeiro Praetor 500 no Canadá para a AirSprint Private Aviation, empresa de propriedade compartilhada de jatos.

No segmento de Serviços & Suporte, a Embraer assinou diversos contratos durante o quarto trimestre. No MRO Europe, evento sobre manutenção aeronáutica, a Embraer anunciou acordos para o programa Pool com a KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM Royal Dutch Airlines, a Air Montenegro, e ainda a renovação de contrato para o programa Pool com a TAP express, subsidiária da TAP Air Portugal.

Por fim, no segmento de Defesa e Segurança, a Embraer e o Exército Brasileiro apresentaram o radar Saber M200 Vigilante. "Como resultado do desenvolvimento conjunto do radar para o governo brasileiro, o radar foi projetado para dar suporte às unidades de defesa antiaérea do país, bem como para aumentar o portfólio de produtos da Embraer para a exportação de sistemas integrados de defesa", conclui a companhia.

