Casa Azul transmite evento da AWS para fintechs de Fortaleza

AWS CTO Fellowship é um programa internacional virtual que vai reunir as fintechs com os diretores de Tecnologia de quatro das principais startups da América Latina

A Amazon Web Services (AWS) realiza a partir desta quarta-feira, 23 de fevereiro, o AWS CTO Fellowship. Esse será um evento virtual que vai reunir as fintechs early stage com os diretores de Tecnologia (CTOs) de quatro das principais startups da América Latina. Ao todo, serão quatro encontros, toda quarta-feira, às 11h30min. Em Fortaleza, a Casa Azul vai retransmitir o encontro em seu coworking na sede do Grupo O POVO de Comunicação. O evento é dedicado somente para convidados.

>> Confira mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

>> Assista ao noticiário econômico nacional no Economia na Real no Youtube do O POVO

>> Veja dicas rápidas e práticas sobre Educação Financeira no Dei Valor no Youtube e também no TikTok do O POVO

Serão discutidas práticas e estratégias para arquitetura de TI, tecnologia, cloud, entre outros assuntos. Cada transmissão terá uma hora com formato de bate-papo, em que os principais CTOs do mercado na América Latina vão compartilhar experiências. Evento ainda terá mesas redondas e mentorias técnicas com os Solutions Architects da AWS, além da participação no canal da Comunidade Global no Slack.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação é indicada para os CTOs de startups e foi elaborada com base nas vozes e perguntas do mercado. O conteúdo programático foi projetado especialmente para as startups em estágio inicial, segundo a AWS, abordando pontos como a contratação e gerenciamento de times técnicos e preparação do time e dos produtos para escala.

Sobre o assunto Coppe lança projeto para incentivar meninas nas áreas de tecnologia

Amazon fecha acordo com AEB para impulsionar setor espacial no Brasil

Amar.Elo Saúde Mental é selecionada para o NINNA Hub

Atualmente, as startups que participarão no evento em Fortaleza serão: Vem Quitar (http://vemquitar.com.br/), Arkos (https://arkos.digital/), Cerus Bank (https://www.cerusbank.com.br/) e AppCrédito (site em desenvolvimento).

SERVIÇO

AWS CTO Fellowship

Quando: A partir desta quarta-feira, 23 de fevereiro. Serão quatro encontros, às 11h30min

Evento apenas para convidados

Caso seja uma fintech de Fortaleza e gostaria de se conectar com as demais, entre em contato com a Casa Azul Ventures (mauricio.cardoso@casaazul.vc)

Tags