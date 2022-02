Barômetro de bens cai e sinaliza possível ponto de virada para comércio, diz OMC

A Organização Mundial de Comércio (OMC) informou que sua pesquisa Barômetro de Bens caiu a 98,7 na leitura mais recente, abaixo da linha de base em 100 e com um leve recuo desde a leitura de 99,5 em novembro. Em nota, a OMC avalia que o resultado indica uma perda de impulso no comércio no início deste ano, após a forte recuperação em 2021 nos volumes comerciais.

Apesar dos sinais de queda, o índice sugere que o comércio de mercadorias pode aumentar em breve, mesmo que permaneça abaixo da tendência no curto prazo, afirma a organização.

A OMC destaca que a atual "fraqueza" no barômetro pode ser atribuída à recente reintrodução de restrições no combate à covid-19 em alguns países, além dos gargalos de oferta. "O relaxamento dessas medidas pode impulsionar o comércio nos próximos meses, embora futuras variantes da covid-19 continuem apresentando riscos à atividade econômica e ao comércio", aponta.

De acordo com a Organização, é possível que este seja um momento de virada no comércio mundial, com as interrupções de fornecimento sendo aliviadas.

A maioria dos componentes do barômetro está próximo à linha de base no valor de 100, indicando uma tendência de crescimento. As principais exceções foram produtos automotivos (92,0) e transporte de contêineres (97,2).

O Barômetro do Comércio de Bens é um indicador principal composto que fornece informações em tempo real sobre a trajetória do comércio de mercadorias em relação às tendências recentes à frente das estatísticas convencionais de volume de comércio, descreve a OMC.

Leituras de 100 indicam crescimento em linha com as tendências de médio prazo, enquanto valores abaixo de 100 sugerem crescimento abaixo da tendência, e os valores acima de 100 indicam o inverso.

