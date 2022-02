Financiamento para ajuste fiscal em Goiás, Rio e Recife é aprovado

As prefeituras de Recife e do Rio de Janeiro, além do estado de Goiás, receberão financiamento internacional de US$ 749,24 milhões para implementarem programas de ajuste fiscal. As operações de crédito foram aprovadas pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia.

O dinheiro tem como objetivo capacitar gestores para economizarem gastos, aumentarem receitas e tornarem mais eficiente a administração dos recursos públicos.

O governo de Goiás tomará um financiamento de US$ 510 milhões do Banco Mundial para pôr em prática o programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental. Em 24 de dezembro, o estado aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), dois anos após decretar calamidade nas contas públicas.

De acordo com o Ministério da Economia, o empréstimo do Bird ocorre no âmbito do programa. O RRF prevê a suspensão do pagamento das dívidas de estados com dificuldades financeiras em troca de um programa de ajuste fiscal.

A cidade do Rio de Janeiro receberá US$ 135,24 milhões, também do Banco Mundial, destinados a implementar ações voltadas ao equilíbrio fiscal e à recuperação econômica da administração municipal. A capital pernambucana foi autorizada a contrair financiamento de US$ 104 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento com a mesma finalidade.

