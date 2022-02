Preços dos produtos podem variar até 364% nos supermercados em Fortaleza; veja onde está mais barato comprar

Pesquisa do Procon Fortaleza monitora o preço de 70 itens de supermercado. E mostra ainda quais os bairros têm cesta de compras mais cara e as mais baratas

Levantamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgado nesta quinta-feira, 17, mostra que, pelo menos 18 produtos, dos 70 pesquisados mensalmente, apresentam variações acima de 100% nos supermercados de Fortaleza. No caso do mamão a diferença de preço pode chegar a 364%, dependendo do local de compra. Mas, de modo geral, os preços dos alimentos estão mais em conta nos bairros da periferia de Fortaleza.

De acordo com a pesquisa, realizada entre os dia 1 e 10 deste mês, o quilograma do mamão, por exemplo, está mais em conta no bairro Siqueira, custando R$ 1,29, enquanto que a mesma quantidade é encontrada, na Aldeota, por R$ 5,99, uma diferença de 364,34%.

Outro produto que apresenta alta variação de preços é a banana, cujo quilograma pode ser comprado de R$ 1,99, no Jangurussu, a R$ 6,39, na Aldeota, conferindo uma diferença de 221,10%. Já a laranja pode ser encontrada de R$ 1,79, no bairro Passaré, a R$ 4,99, na Aldeota, uma variação de 178,77% no preço do quilograma da fruta.

Consulte a pesquisa completa com os 70 produtos.

Todos os preços estão disponíveis no aplicativo "Proconomizar", nas plataformas android e iOS, bem como no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba de defesa do consumidor.

Maiores variações

Produto Menor preço (bairro) Maior preço (bairro) Variação

Mamão (Kg) R$ 1,29 (Siqueira) R$ 5,99 (Aldeota) 364,34%

Banana (Kg) R$ 1,99 (Jangurussu) R$ 6,39 (Aldeota) 221,10%

Laranja (Kg) R$ 1,79 (Passaré) R$ 4,99 (Aldeota) 178,77%

Batata (Kg) R$ 3,39 (Jangurussu) R$ 8,99 (C. dos Funcionários) 165,19%

Mortadela (Kg) R$ 6,99 (Rodolfo Teófilo) R$ 18,48 (Aldeota) 164,37%

O Procon também realiza uma análise de preços por regionais. Nesse levantamento, a média de preços dos supermercados da Regional 6, onde ficam bairros como Cambeba, Cidade dos Funcionários e Messejana, apresentou a maior somatória, custando os 70 produtos cerca de R$ R$ 765,92.

Já na Regional 4, em bairros como Aerolândia, Fátima e Parreão, os mesmos itens somaram R$ 552,15. O Procon ressalta que a quantidade de itens em falta por supermercado pode afetar a média de preços por Regionais.

Preços por Regionais

Regional Preço médio total

Regional 6 R$ 765,92

Regional 8 R$ 743,05

Regional 9 R$ 726,27

Regional 12 R$ 709,73

Regional 11 R$ 690,04

Regional 5 R$ 674,20

Regional 2 R$ 664,51

Regional 7 R$ 648,02

Regional 3 R$ 647,86

Regional 1 R$ 632,84

Regional 10 R$ 587,48

Regional 4 R$ 552,15

Dicas e direitos nos supermercados



- Verifique as datas de promoções e dias de ofertas;

- Analise os encartes distribuídos como sendo de produtos promocionais e exija os mesmos preços nos caixas. Se houver divergência, o consumidor tem o direito de pagar sempre o menor valor;

- Avalie e faça as contas com as despesas mensais, como mensalidades escolares, impostos parcelados e outros;

- Faça uma lista dos produtos que realmente precisa comprar;

- Evite realizar as compras com fome ou acompanhado de crianças. Isto pode influenciar sua decisão de compra;

- Pesquise preços e verifique a melhor forma de pagamento e descontos nos pagamento à vista, em dinheiro e no cartão de crédito;

- Confira a data de validade dos produtos;

- Nem sempre o produto com tarja vermelha é o mais barato. Procure a categoria do item exposto como promocional e escolha um produto que seja mais em conta. Certamente, você sairá economizando;

- Na entrada de lojas e supermercados, por exemplo, normalmente são colocados produtos que induzem o consumidor à compra. Portanto, evite-os;

- Alimentos congelados devem ser colocados por último no carrinho para que sua qualidade não seja comprometida

