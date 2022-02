FMI e Banco Mundial marcam Reuniões de Primavera para abril

As Reuniões Anuais de Primavera organizadas pelo Fundo Mundo Monetário Internacional (FMI) com o Grupo Banco Mundial (GBM) acontecerão entre 18 e 24 de abril deste ano em formato híbrido, anunciaram as duas entidades, nesta quinta-feira, 17.

As instituições já haviam informado que a edição deste ano seria transferida de Marrakech, no Marrocos, para Washington, nos Estados Unidos, devido ao avanço do coronavírus. O país africano deve sediar a conferência em outubro de 2023.

Segundo comunicado, os eventos públicos serão realizados virtualmente e poderão ser acessados em plataformas digitais.

Já as reuniões de alto nível podem ocorrer tanto por videoconferência quanto presencialmente. "O FMI e o GBM continuarão monitorando a situação da saúde mundial e, se necessário, alterarão este plano de acordo com as orientações relevantes da Organização Mundial da Saúde (OMS)e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)", explicam.

