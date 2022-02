Eve e Skyports anunciam parceria para desenvolver mobilidade avançada no Japão

A Eve UAM, LLC, empresa da Embraer, e a Skyports Pte Ltd, líder em fornecimento de infraestrutura para veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL) de passageiros e cargas, anunciaram nesta quinta-feira uma parceria que apoiará o desenvolvimento de um novo Conceito de Operações (Conops) para Mobilidade Aérea Avançada (AAM), incluindo Mobilidade Aérea Urbana (UAM), para o departamento de Aviação Civil do Japão (JCAB). A iniciativa visa oferecer uma visão compartilhada de espaço aéreo, operação, infraestrutura e outros benefícios que capacitem a operação AAM no país.

Em nota, a fabricante brasileira destaca que a colaboração envolve parceiros, como Kanematsu Corporation, maior empresa comercial japonesa com negócios na indústria aeroespacial, e a Japan Airlines (JAL), principal companhia aérea japonesa para transporte doméstico e internacional.

"A Eve realizou parcerias com a Skyports em múltiplos e diversos conceitos no mundo todo, formando uma cooperação que avalia o ecossistema AAM requerido para ambientes operacionais distintos em diversas partes do mundo. Essa experiência única beneficia o preparo do CONOPS do Japão e assegura que as necessidades dos usuários, da comunidade japonesa e de outros públicos interessados sejam levadas em consideração", afirma a empresa.

Duncan Walker, CEO da Skyports, destaca em nota que estão honrados de conseguir trazer conhecimento único em fornecimento de infraestrutura para que o JCAB possa acelerar a adesão de mobilidade aérea avançada no Japão.

"Estamos animados em fazer a parceria com a Skyports neste novo projeto que introduzirá a mobilidade aérea sustentável avançada no Japão. Nossas colaborações têm desenhado ecossistemas de mobilidade distintos e otimizados, em todo o mundo, e estamos ansiosos em usar esta experiência para ajudar o JCAB a estabelecer o CONOPS no Japão", afirma André Stein, co-CEO da Eve.

A Embraer lembra que a Eve tem se dedicado a viabilizar e dimensionar com segurança o ecossistema AAM de forma global. "Seu portfólio de soluções, que inclui o eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução de gerenciamento de tráfego aéreo, fazem da Eve uma parceira confiável e experiente no preparo do Japão para o futuro da AAM", diz a empresa.

