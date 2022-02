EUA: Senado aprova de forma bipartidária de legislação

O Senado dos Estados Unidos deu a aprovação final nesta quinta-feira à legislação que evita uma paralisação do governo no fim de semana, enviando ao presidente Joe Biden uma medida projetada para dar aos negociadores bipartidários mais tempo para chegar a um acordo que financie agências federais até o outono.

A legislação financiará o governo até 11 de março. A aprovação final foi por uma votação bipartidária de 65 a 27, cinco a mais do que os 60 votos necessários. A Câmara aprovou facilmente a legislação na semana passada. Cada partido concluiu que uma paralisação em ano eleitoral seria politicamente prejudicial, especialmente durante uma pandemia e um confronto com a Rússia por sua possível invasão da Ucrânia.

Ambas as partes esperam que a medida de curto prazo seja a última necessária, já que os negociadores elaboram projetos de lei de compromisso que financiam agências até 30 de setembro. Desde que o ano orçamentário do governo começou, em 1º de outubro passado, as agências federais funcionaram em níveis de gastos aprovados nas últimas semanas da presidência de Donald Trump.

As novas contas de gastos serão compromissos bipartidários, mas permitirão que Biden e os democratas que controlam o Congresso coloquem mais uma marca nas prioridades de gastos. Eles também devem fornecer aumentos de defesa que os republicanos desejam. Nas últimas décadas, o Congresso rotineiramente terminou seu trabalho orçamentário com meses de atraso. Evitar paralisações motivadas pela pontuação partidária tornou-se uma conquista, não um dado adquirido.

