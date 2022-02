Sindicato denuncia atraso de 5 anos no FGTS de funcionários da Itapemirim

Em greve por tempo indeterminado, funcionários da Itapemirim, empresa de transporte rodoviário, relatam atrasos de até cinco anos nos repasses do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores. Informação foi revelada com exclusividade ao O POVO pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará (Sinteti).

Além disso, os relatos englobam ainda atrasos recorrentes no repasse dos salários, que ocorreriam de forma fracionada, atraso de seis meses no repasse da cesta básica, vale-refeição e vale-alimentação, bem como débitos de férias e parcelas do décimo terceiro salário de 2021.

Carlos Jefferson, presidente do sindicato pontua que evitaram a greve por muito tempo em respeito aos passageiros da empresa, "mas aprovamos em unanimidade na última assembleia, porque os funcionários estão à beira de passar fome, dependendo de familiares para se alimentarem e alimentarem suas famílias".

A entidade tem conduzido uma série de paralisações pontuais das atividades da empresa no Estado há cerca de três meses. Conforme o Sinteti, ao menos doze acordos já foram firmados entre a empresa e os funcionários para regularização dos pagamentos, mas nenhum foi cumprido de forma integral pela entidade empresarial.

O foco, portanto, passa a ser um contrato judicial, firmado diante do Ministério Público do Trabalho no Ceará, para quitação dos débitos. "Estamos querendo o mínimo do mínimo que é o pagamento dos salários atrasados e da cesta básica para podermos voltar a trabalhar. A regularização do FGTS, férias e décimo é algo mais trabalhoso, e estamos dispostos a dar mais tempo para empresa quitar essa dívida se passar a fazer os pagamentos de forma regular", argumenta Osvaldo Landim, diretor do Sinteti em Juazeiro do Norte.

Além de Fortaleza, a greve afeta as operações em Juazeiro do Norte e Sobral em todos os setores da empresa, conforme ofício obtido pelo O POVO. Há ainda o diálogo entre o sindicato do Ceará e de demais estados onde a Itapemirim possui centros de operações e garagem de ônibus para que estes se somem a greve.

Os líderes sindicais da categoria no Ceará, revelam ao O POVO que os centros de operações de Salvador, Campina Grande, Feira de Santana Vitoria da Conquista e do terminal do Tietê, em São Paulo, irão aderir à greve entre a tarde de hoje, terça-feira, 15 de fevereiro, e amanhã, 16.

No Ceará, apenas nesta terça-feira, estavam prevista a realização de cinco viagens pela Itapemirim, conforme o sindicato, porém, "nenhuma ocorreu ou ocorrerá". A orientação é de que os passageiros busquem contato com a empresa para solicitarem reembolso da passagem, reagendamento da viagem ou realocação em outra companhia, já que a posição dos trabalhadores é de manter a greve até que o pagamento seja regularizado.

Osvaldo destaca que depois da última paralisação, parte dos salários foi paga à parte dos trabalhadores, mas que ninguém recebeu todo o valor devido e que muitos não receberam quantia alguma. "A gente só pede a compreensão da sociedade em geral e principalmente dos passageiros que vão ter vários e vários horários cancelados, mas os funcionários e suas famílias estão sofrendo. Todos querem trabalhar, mas não há mais condições humanas dessa situação continuar, eles precisam receber seus salários e direitos", complementa.

O diretor do sindicato pontua ainda que os funcionários de Juazeiro do Norte estavam recorrendo à empréstimos e pedindo a comerciantes dos bairros alimentos com a promessa de pagar depois. "Mas sem receber, nem conseguem mais crédito em lugar algum, nem alimento, estão dependendo de doações de familiares", finaliza.

O que diz a Itapemirim

O POVO entrou em contato com a empresa e questionou sobre as reinvindicações do sindicato, bem como sobre as denúncias dos funcionários e as medidas de amparo aos passageiros que tiverem suas viagens canceladas.

A empresa destaca que com relação ao pagamento de janeiro de 2022 um acordo havia sido feito na semanada passada para o pagamento do referido mês e que a empresa "honrou e pagou o compromisso com seus colaboradores". Com relação aos demais questionamentos feito pelo O POVO, a empresa de transportes afirma apenas que "as negociações estão em andamento".

