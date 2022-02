Fipe eleva projeção do IPC de fevereiro de 0,66% para 0,80%

O resultado mais elevado do que o esperado do Índice de Preços ao Consumidor da cidade de São Paulo (IPC) pela segunda semana consecutiva aumentou novamente a projeção para o índice no fechamento de fevereiro, desta vez de 0,66% para 0,80%. A avaliação é do coordenador do IPC na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Guilherme Moreira.

Segundo Moreira, o principal responsável pela alta continuou sendo Alimentação (1,38% para 1,74%). "O motivo da disparada é a questão climática, com muita chuva", afirma.

O coordenador pontua que a aceleração foi disseminada entre os in natura, mas destaca as variações de alface (30%), escarola (24%) e verduras (21%) na segunda quadrissemana do mês.

O grupo Habitação (0,76%), pressionado pelo aumento do gás canalizado, também exerceu pressão de alta nesta leitura, assim como Transportes (1,06%), com influência de automóveis e combustíveis.

Na ponta, os veículos novos (1,69% na segunda quadrissemana) e os usados (2,21%) arrefecem a 1,47% e 2,12%, respectivamente, ainda em patamar elevado. Já a gasolina (0,50%) desacelera a 0,17% e o etanol (-2,85%) recua 5,32%.

