BC chinês promete manter política acomodatícia para lidar com eventuais desafios

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), Yi Gang, prometeu que a instituição irá manter uma postura acomodatícia para lidar com eventuais desafios, embora a economia chinesa deva retomar sua taxa de crescimento potencial este ano.

"Manteremos nossa política monetária acomodatícia flexível e apropriada, e ampliaremos o apoio para áreas prioritárias e elos fracos da economia", disse Yi Gang nesta quarta, em discurso gravado, antes de uma reunião de chefes de BCs e ministros de finanças do G20 em Jacarta, a capital indonésia.

Segundo Yi Gang, voláteis condições domésticas e externas irão criar desafios para a economia chinesa e "exigirão mais ajustes contracíclicos da política".

