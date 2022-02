Líderes cogitam adiamento do pacote de combustíveis no Senado

Líderes do Senado cogitam um adiamento da votação do pacote relacionado ao preço dos combustíveis, pautado para a sessão da quarta-feira, 16, no plenário da Casa. O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF), afirmou que pedirá o adiamento da discussão com a convocação de uma audiência pública sobre o tema.

"Nós estamos com disposição para votar, mas o assunto é muito complexo", disse o tucano ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O líder do Cidadania, Alessandro Vieira (SE), apresentou um requerimento para adiar a tramitação de uma das propostas, a que cria um subsídio para a gratuidade da tarifa de ônibus a idosos nos municípios.

A falta de articulação do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, é um dos motivos apontados para o impasse. "Quando se tem uma boa liderança, ela traz subsídios suficientes e argumentos para o debate. Enquanto não tem, fica esse negócio, ninguém sabe de nada", disse o líder do PSDB.

O Senado quer ainda uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a legalidade de propostas que envolvem desoneração e criação de subsídios em ano eleitoral.

Uma reunião nesse sentido foi feita na segunda-feira entre a cúpula do Congresso, ministros do TSE e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A Justiça Eleitoral ainda dará uma resposta sobre a consulta.

O relator de dois projetos relacionados ao tema no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), marcou uma coletiva de imprensa para falar sobre as propostas às 11 horas de terça-feira.

