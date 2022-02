Com alívio na tensão Rússia x Ucrânia, dólar opera em queda e bolsas sobem

.

O anúncio de retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia trouxe alívio nesta terça-feira, 15, ao mercado financeiro. O dólar que fechou ontem cotado a R$ 5,21, o menor valor em cinco meses, hoje, voltou a cair e às 15h50 chegou a R$ 5,18. Queda de 0,64%. O dólar não fecha abaixo dos R$ 5,20 desde o pregão de 06 de setembro (R$ 5,17).

E se ontem a maioria das principais bolsas de valores pelo mundo fecharam em queda, hoje, seguem operando com altas firmes diante da diminuição das tensões. Dow Jones e Nasdaq estavam, às 15h50, com altas respectivas de 1,18% e 2,17%. A Euro Stoxx 50 estava em alta de 1,95%. No Brasil, o Ibovespa opera em 114.771 pontos, alta de 0,77%.

O petróleo, por sua vez que chegou a superar US$ 96 o barril na véspera, cai de forma acentuada (-3,40%).

