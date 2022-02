Casa Branca: todas as opções estão sobre a mesa para lidar com preços de gasolina

A Casa Branca considera "todas as opções" para lidar com eventual alta de preços na gasolina, disse a secretária de imprensa Jen Psaki. Questionada se a suspensão do imposto federal sobre o combustível, proposta por um senador, estaria sendo considerada, a porta-voz reiterou que "todas as opções estão sobre a mesa".

Em coletiva à imprensa, um dos repórteres questionou Psaki se o presidente Joe Biden, durante o pronunciamento, estaria responsabilizando o líder russo, Vladimir Putin pelo aumento recente nos preços de gasolina. Psaki afirmou que Biden não estava fazendo um análise de mercado, mas sim notando que, caso a Rússia invada a Ucrânia, poderia haver um impacto sobre o mercado americano.

