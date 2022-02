Banrisul encerra 2021 com lucro líquido de R$ 948,5 mi, alta de 30,4%

O Banrisul encerrou 2021 com lucro líquido de R$ 948,5 milhões, aumento de 30,4% em relação ao resultado de 2020. O lucro líquido ajustado, por sua vez, atingiu R$ 990,4 milhões, 20,1% acima do ano anterior.

Segundo o release de resultado, o lucro líquido foi impacto em R$ 41,8 milhões por eventos não recorrentes, como o ajuste de provisão para contingências fiscais e o efeito fiscal associado; ao mesmo tempo que os números de 2020 sofreram influência do Programa de Desligamento Voluntário, o qual reduziu em R$ 97,3 milhões.

O lucro líquido ajustado teve impacto do menor fluxo de despesas com provisão para perdas de crédito, mas também de redução da margem financeira e aumento das despesas administrativas e outras despesas.

O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado subiu para 11,4% em 2021, contra 10,2% em 2020.

Os ativos totais do Banrisul somavam R$ 104,6 bilhões em dezembro do ano passado, 13,9% acima do final de 2020 e 2,9% superior a setembro de 2021.

O patrimônio líquido subiu 8,4% em doze meses e 3,4% frente a setembro de 2021, para R$ 9 bilhões em dezembro de 2021. O índice de Basileia foi para 18,4% em 2021, de 15,8% em 2020.

A carteira de crédito alcançou R$ 41 bilhões em dezembro de 2021, com crescimento de 9,1% nos 12 meses. O destaque ficou por conta da expansão no segundo semestre da carteira de crédito, de 12% frente ao primeiro semestre, puxado pela expansão do crédito consignado, crédito rural, crédito à pessoa jurídica com Fundo Garantidor (FGI) e crédito ao comércio exterior.

O saldo da carteira de crédito comercial pessoa física atingiu R$ 23,1 bilhões em dezembro de 2021, aumento de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2020. A evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 18,4 bilhões em dezembro de 2021.

O Banrisul diz que manteve sua estratégia de ampliar o acesso aos diferentes canais, principalmente no aplicativo Banrisul Digital e no Home Banking. No último trimestre do ano, o volume de contratação 100% digital de crédito consignado cresceu 37,5% frente o terceiro trimestre de 2021.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica, em dezembro de 2021, apresentaram saldo de R$ 7,2 bilhões, 9,2% acima do mesmo período de 2020. As linhas de capital de giro puxaram a alta, diante do aumento dos volumes concedidos em Fundos Garantidores - FGI e FAMPE - crédito rural e comércio exterior.

O saldo da carteira de crédito rural, em dezembro de 2021, alcançou R$ 4,8 bilhões, aumento de 42,6% em relação a dezembro de 2020.

