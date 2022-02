Alemanha leiloa bônus de 5 anos com juro positivo pela primeira vez em 4 anos

A Alemanha vendeu bônus de 5 anos do governo com yield (retorno) positivo pela primeira vez em quatro anos, em leilão nesta terça-feira. O fato reflete a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá elevar os juros antes do até então projetado.

O Banco Central da Alemanha (Bundesbank) informou que o yield médio de um leilão de bônus de 0% com vencimento em abril de 2027 ficou em 0,04%.

Em março de 2018, houve oferta similar com retorno de 0,05%.

A Agência Financeira da Alemanha é a responsável por gerenciar a dívida federal, enquanto o Bundesbank conduz os leilões de dívida.

