Senado adia reunião de líderes sobre combustíveis das 9h30 para as 14h30

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou a reunião de líderes partidários sobre o preço dos combustíveis para as 14h30, de acordo com o relator das propostas na Casa, Jean Paul Prates (PT-RN).

Inicialmente, a conversa estava marcada para as 9h30.

A reunião é virtual.

O Senado pautou para a próxima quarta-feira, 16, a votação de três projetos de lei relacionados aos combustíveis.

