Mercado financeiro hoje, 14, no fechamento; confira como foi

O POVO publica nesta segunda-feira, dia 14, o fechamento do mercado: dólar e euro comercial, Bitcoin e os índices Ibovespa, Down Jones, Nasdaq e Nikkei 225. Também trazemos inflação em 12 meses e Selic. Os dados são de 14/2/2022 às 20 horas.

No exterior, os mercados começaram a semana sob temores do agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia. O que pode desdobrar em mais pressão sobre a inflação global e alta do petróleo no mercado internacional. Apesar disso e na contramão do mercado global, a bolsa brasileira fechou em 113.899 pontos. Leve alta de 0,29%.

