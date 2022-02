Em plenária no Parlamento Europeu, presidente do BCE exalta importância do euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, realizou discurso nesta segunda-feira, 14, no qual comentou sobre a importância do euro para a região, para marcar o aniversário de 20 anos da entrada em circulação da moeda, durante evento no Parlamento Europeu. Em sua fala, ela lembrou que, no ano passado, o BCE lançou um projeto sobre a possibilidade de lançar um euro digital.

Segundo Lagarde, o banco central investigara se essa alternativa pode "oferecer um meio de pagamento conveniente e livre de custos", permitindo pagamentos "livres de risco" na esfera digital.

Além disso, a presidente do BCE enfatizou que a intenção seria que o euro digital complementasse o dinheiro em espécie, sem substituí-lo.

A decisão final sobre o tema deve ser tomada em 2024, notou.

