CNA inaugura escritório em Dubai com foco nas exportações para o Oriente Médio

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) inaugurou neste domingo (13) um escritório de negócios em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, durante missão técnica da entidade ao país. Segundo nota da CNA, o foco da estrutura é dar suporte aos produtores e empreendedores rurais em ações de promoção, inteligência comercial e aproximação com parceiros estratégicos da região para ampliar e diversificar a pauta de exportações.

O vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, afirmou que a inauguração do escritório é uma oportunidade ímpar para o setor, e a escolha de Dubai demonstra a importância do mundo árabe para o Brasil. "Temos a necessidade de continuar abrindo mercados, por isso inauguramos esse escritório estrategicamente em Dubai, terceiro bloco importador mais importante do agro brasileiro." Pereira ressaltou que o escritório vai apoiar principalmente os pequenos e médios produtores e empreendedores rurais que buscam mercados para seus produtos.

Além da inauguração do escritório, a comitiva participa até sexta-feira (18) de seminários e visitas a empresas, hipermercados, à Gulfood, maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, à Expo Dubai 2022, ao Centro Multi de Commodities de Dubai e ao porto local. A Confederação tem outros dois escritórios internacionais que foram inaugurados na Ásia em 2021 e estão localizados em Xangai e Cingapura.

