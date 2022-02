Agricultura: governo federal amplia número de adidos agrícolas

O Brasil deverá ter adido agrícola em Berlim, na Alemanha. A ampliação foi autorizada no Decreto 10.963, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, e publicado nesta segunda-feira, 14, no Diário Oficial da União. "O decreto não significa a criação automática do posto ou designação de adido, medidas que dependem de outros atos posteriores", explica o Ministério da Agricultura em nota.

Atualmente, há adidos agrícolas em Bangkok, Buenos Aires, Cairo, Camberra, Bogotá, Hanói, Jacarta, Cidade do México, Lima, Londres, Moscou, Nova Délhi, Ottawa, Paris, Pretória, Rabat, Riad, Roma, Seul, Cingapura, Suíça, Tóquio e Washington. Em Pequim e na União Europeia, são dois representantes, já que China e o bloco são os maiores importadores de produtos do agronegócio nacional.

