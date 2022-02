Preço médio da gasolina sobe e chega a R$ 6,57 no Ceará

O preço médio da gasolina voltou a subir pela segunda semana consecutiva no Ceará. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana encerrada no último dia 12, o produto foi comercializado, em média, a R$ 6,57. São três centavos a mais do que a média da semana imediatamente anterior (R$ 6,54).

O levantamento, feito em 172 postos no Estado, entre os dias 6 e 12 deste mês, mostra, no entanto, estabilidade na mínima (R$ 6,17) e na máxima (R$ 7,23) no Estado.

É bom lembrar que 2022 começou com certa trégua nos preços dos combustíveis, foram cinco semanas de queda consecutivas até o dia 21 de janeiro. Em 2021, a gasolina teve alta acumulada de 47,7%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No Nordeste, o preço médio do combustível no Ceará só não é maior que o da Bahia, R$ 6,96, o mais caro, Rio Grande do Norte (R$ 6,94) e Piauí (R$ 6,86). Dentro do Ceará, a gasolina mais cara é encontrada em Itapipoca (R$ 7,23) e a mais barata é em Fortaleza (R$ 6,17).

De acordo com a pesquisa da ANP, entre os dias 6 e 12 de fevereiro, o litro do etanol estava sendo comercializado nos postos com valores entre R$ 5,10 e R$ 6,05. A média é de R$ 5,57. Um centavo a mais em relação à semana imediatamente anterior. Também está menos competitivo que a gasolina no Estado.



Especialistas do setor de biocombustíveis recomendam que é mais vantajoso abastecer com etanol apenas quando o preço do produto for até 70% o preço da gasolina. Hoje essa paridade no Estado está em 84,7%.



No Brasil, levantamento compilado pelo AE-Taxas mostra que apenas em Goiás o etanol voltou a obter cotação mais favorável do que a gasolina (69,9%). Nos demais Estados e no Distrito Federal, o combustível fóssil ainda é mais competitivo. Na média, o etanol está com paridade de 72,45% ante a gasolina.



Já no caso do Diesel, o preço médio no Ceará encerrou a semana do dia 12 em R$ 5,89. Na semana imediatamente anterior era de R$ 5,88. Na mínima, na semana de comparação, o valor saiu de R$ 5,58 para R$ 5,55. Já a máxima se manteve em R$ 6,29.

