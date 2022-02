Firjan: concessão conjunta dos aeroportos do Rio pode aumentar PIB do Estado

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou nota na qual defende a realização da concessão conjunta dos terminais aeroportuários da cidade do Rio de Janeiro, já que os dois constituem um sistema multiaeroportos, atendendo a uma mesma região - a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A federação argumenta que o aumento do número de voos no Galeão/Tom Jobim é fundamental para a consolidação do hub aéreo do Rio de Janeiro, aumentando a competitividade, promovendo a redução do frete aéreo na cidade, além de propiciar acréscimo de 0,6% no PIB fluminense por ano (R$ 4,5 bilhões).

Segundo a entidade, a operação coordenada entre o Galeão/Tom Jobim e o Santos Dumont está em consonância com o que vem propondo nos últimos anos ao governo federal e defende na nota técnica "Sistema Multiaeroportos do Rio de Janeiro", produzida em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Firjan destaca, no entanto, a necessidade da celeridade no processo de concessão dos dois terminais; e, durante o período de estruturação do novo edital, a necessidade de implementação de medidas para reequilibrar a conectividade do aeroporto internacional", afirmou, na nota.

O argumento é que a competição desenfreada entre os dois terminais cariocas ocasiona perdas profundas para a economia fluminense, em especial para o transporte de cargas.

Tags