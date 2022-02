EUA: pedidos de falência em janeiro registram menor número para o mês em 13 anos

Perspectivas de aumento das taxas de juros e uma potencial desaceleração do crescimento têm feito analistas atentarem para uma potencial turbulência nos mercados de crédito. Por enquanto, no entanto, 2022 trouxe poucas razões para os investidores de títulos se preocuparem com a qualidade de crédito das empresas, já que janeiro trouxe o menor número de pedidos de falência corporativa nos EUA para o mês nos últimos 13 anos, de acordo com dados da S&P Global.

31 empresas entraram com pedido de falência no mês passado, com o maior número vindo do setor de saúde. "Especialistas em falências esperam que os credores sejam lenientes com seus mutuários até que a incerteza da pandemia diminua", observa a S&P. Fonte: Dow Jones Newswires

