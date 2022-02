Etanol/Cepea: anidro cai 8,05% e hidratado recua 2,37% nas usinas na semana

Nas usinas paulistas, o etanol hidratado caiu 2,37% na semana de 7 a 11 de fevereiro, de R$ 2,9073 o litro para R$ 2,8383 o litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O valor do anidro recuou 8,05% no período, de R$ 3,4871 para R$ 3,2064 o litro, em média.

O recuo de preços do açúcar ajuda a pressionar o biocombustível. Além disso, uma eventual redução ou retirada de impostos sobre combustíveis, assunto que tramita no Congresso, tende a reduzir a competitividade do etanol frente à gasolina. Por fim, as condições climáticas favoráveis no Centro-Sul do Brasil, onde é produzida a maior parte da cana-de-açúcar do País, favorecem o desenvolvimento da próxima safra e indicam oferta de etanol maior do que inicialmente se esperava.

