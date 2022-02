BC da Rússia eleva taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 9,50% ao ano

O Banco da Rússia (BoR) aumentou a taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 9,50% ao ano, em reunião de política monetária nesta sexta-feira, 11. Em comunicado, a instituição deixou em aberto a possibilidade de novas elevações nos próximos encontros.

Segundo o banco, a decisão reflete a persistente escalada inflacionária em ritmo superior à meta de 4%, diante de desequilíbrios entre oferta e demanda e encarecimento de commodities. Em janeiro, a taxa anual de inflação no país acelerou a 8,7% e, pelas estimativas do BoR, deve ceder à faixa entre 5% e 6% ao longo deste ano, antes de voltar à meta em meados de 2023.

A autoridade monetária atribui o movimento ao forte crescimento da demanda doméstica, que excede a capacidade de expansão da produção em vários setores. "Nesse contexto, as empresas acham mais fácil repassar custos mais altos, inclusive devido ao aumento dos preços globais, para os consumidores", explica, citando também a crescente escassez de oferta de trabalhadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No curto prazo, a entidade vê como risco inflacionário a volatilidade nos mercados globais, "causada, entre outros fatores, por vários eventos geopolíticos", que podem influenciar a taxa de câmbio e as expectativas de inflação. Os BCs desenvolvidos também têm apertado a política para lidar com o cenário. "Isso pode se tornar uma fonte adicional de maior volatilidade nos mercados financeiros globais, especialmente nos mercados emergentes", analisa.

O BoR acrescenta que pretende acelerar a formação de "uma posição de política monetária apertada", com objetivo de reduzir a inflação e limitar o impacto nos juros de longo prazo. "As condições monetárias mudaram de acomodatícias para neutras", avalia.

O BC Russo projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescerá entre 2% e 3% em 2022; entre 1,5% e 2,5% em 2023; e entre 2,0% e 3,0% em 2024.

Tags