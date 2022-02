B3 volta a fechar às 17h em 14/03 para acompanhar horário de verão dos EUA

A B3 retomará o horário normal de funcionamento a partir de 14 de março. A abertura segue às 10h, mas o encerramento retorna para as 17h, no horário de Brasília. Como de costume, as alterações visam acompanhar o funcionamento do mercado americano. Na véspera, começa o horário de verão nos Estados Unidos.

A normalização do horário marca ainda o retorno da sessão de after-market para o mercado de ações entre 17h30 e 18h. Já o índice futuro do Ibovespa será negociado entre 9h e 17h.

O dólar futuro, por sua vez, funcionará das 9h às 17h, enquanto os juros futuros iniciam no mesmo horário, mas fecham às 16h15, com abertura da sessão estendida até às 18h.

A B3 ressalta que permanecerão inalterados os horários de negociação vigentes para a operação estruturada de forward points com contrato futuro de dólar para abertura de posições em D0 (FUT FRP0).

