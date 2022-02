Agricultura confirma cancelamento de viagem de ministra Tereza Cristina à Rússia

A assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura confirmou nesta sexta-feira, 11, ao Broadcast Agro que a viagem da ministra Tereza Cristina à Rússia está cancelada, como antecipado. Tereza Cristina viajaria no domingo (13) ao país, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, mas está com covid-19. A ministra realizou um novo teste na manhã desta sexta-feira e o resultado seguiu positivo, segundo a assessoria. Ela informou que estava infectada com o vírus na última terça-feira, 8, e até então aguardava o resultado do exame para definir a presença na comitiva.

Sem a presença da ministra, a pasta não terá representantes junto à delegação presidencial. Tereza Cristina tinha reunião marcada no país com exportadores russos de adubos. Há a possibilidade de o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, substituí-la nessas agendas, segundo uma fonte.

De acordo com a assessoria, a viagem de Tereza Cristina ao Irã está mantida. A ministra e membros do ministério devem partir para o Irã entre os dias 15 e 16 deste mês para encontros com exportadores, importadores e governo local. O retorno está previsto para ocorrer no dia 19 deste mês.

