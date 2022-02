Produção de motos sobe 56,1% em janeiro contra janeiro de 2021, diz Abraciclo

A indústria de motos abriu o ano com 83,7 mil unidades montadas nas fábricas do polo industrial de Manaus (AM) no mês passado. Segundo o balanço da Abraciclo, a entidade que representa o setor, o volume é 9,6% superior à produção de dezembro, mês de férias coletivas nas montadoras.

Contra janeiro do ano passado, mês em que a produção foi comprometida por restrições da segunda onda da pandemia, que causou na época um colapso nos hospitais da região, o salto foi de 56,1%.

Ao comentar o resultado, o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, informou que a onda de contaminações da variante Ômicron aumentou o absenteísmo nas fábricas, porém sem paralisações.

Apesar do aumento da produção, a indústria ainda não conseguiu zerar filas de espera nas concessionárias, especialmente pelos modelos de baixa cilindrada e scooters. "Acreditamos que a recuperação da produção deverá acontecer a partir de março", prevê Fermanian.

