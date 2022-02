Para FGV, alta de preços de aluguel em janeiro segue padrão de sazonalidade

A aceleração dos preços dos aluguéis em janeiro, verificada no Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar), divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), tem componentes sazonais, responde à elevação da inflação e a dinâmicas da pandemia, mas não deve ser tomada como tendência para 2022, afirmou Paulo Picchetti, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV).

Mais cedo, a FGV informou que o Ivar avançou 1,86% em janeiro, ante uma alta de 0,66% em dezembro de 2021. No acumulado em 12 meses, o índice avançou 1,23%, após fechar 2021 com queda de 0,61%.

O Ivar foi lançado no mês passado, com dados referentes a dezembro de 2021. O índice foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis em quatro capitais (São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre). Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Segundo Picchetti, analisando a série histórica do Ivar para São Paulo, iniciada quatro anos atrás, é possível identificar um "padrão de sazonalidade" para os dois primeiros meses do ano, com viés de alta. Conforme o pesquisador, os dados não sugerem uma explicação para o padrão.

"O começo do ano tem um efeito de organização e mudanças de vida. Isso pode explicar essa sazonalidade, mas é apenas uma conjectura", afirmou Picchetti.

Independentemente o padrão sazonal, o pesquisador citou outras duas explicações possíveis para a aceleração dos reajustes de aluguel residencial em janeiro. Uma delas é um fenômeno associado à pandemia de covid-19. Com o trabalho e o ensino remotos, houve um movimento de trabalhadores e estudantes de deixar os centros urbanos, seja em busca de qualidade de vida ou de volta a cidades natais, que pode estar sendo revertido nessa virada do ano. Eventual retorno dessas pessoas para os centros urbanos significa demanda ligeiramente maior por aluguel de moradias, elevando os preços.

A segunda explicação de Picchetti tem a ver com a inflação. Ainda que os mecanismos de indexação estejam mudando, com o abandono parcial do IGP-M como índice de reajuste nos contratos, a elevação da inflação cria uma pressão. Ao longo da pandemia, as renegociações de contratos prevaleceram sobre a aplicação simples dos índices de correção, lembrou o pesquisador. Isso ocorreu especialmente nos momentos de disparada do IGP-M. Agora, como mesmo os índices de preços ao consumidor estão na casa de 10%, mesmo que haja renegociação de contratos, os reajustes ficam mais elevados.

Picchetti ponderou, por outro lado, que a aceleração do Ivar neste início de ano poderá não servir de tendência para 2022 como um todo. O mercado imobiliário não está aquecido a ponto de desequilibrar a relação entre a oferta de imóveis para alugar e a demanda das famílias por moradias alugadas. Do lado da demanda, Picchetti lembrou que a recuperação de empregos nos últimos meses tem sido acompanhada por queda nos rendimentos do trabalho, apertando os orçamentos domésticos.

"As condições do mercado de trabalho, ao longo de 2022, não são compatíveis com inquilinos aceitando reajustes. A recomposição do emprego não foi acompanhada de recomposição na renda", afirmou Picchetti.

