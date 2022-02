México: BC eleva taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 6,00% ao ano

O Banco Central do México (Banxico) elevou a taxa básica de juro no país a 6,00% ao ano, segundo informou a instituição em comunicado nesta quinta-feira, 10. A decisão não foi unânime, com um dos cinco membros do conselho do Banxico votando por um aumento de 25 pontos-base.

Segundo o BC, a decisão foi tomada após avaliação da "magnitude e diversidade dos choques que afetam a inflação e o risco que contaminem as expectativas de médio e longo prazos e a formação de preços". Entre os riscos citados pelo Banxico estão pressões inflacionárias externas, pressões de custo, persistência de níveis elevados na inflação implícita, depreciação cambial e aumento dos preços nos setores energético e agropecuário.

Com os riscos em mente, o banco elevou a sua projeção para a inflação acumulada de todos os trimestres de 2022, além do primeiro e quarto trimestres de 2023. Com a decisão de hoje, o BC mexicano considera que a política monetária se ajustará de forma que a inflação atinja a meta de 3% ao ano dentro do horizonte de projeção.

