Mercado financeiro hoje, 10, no fechamento; confira como foi

O POVO publica nesta quinta-feira, dia 10, o fechamento do mercado financeiro: dólar e euro comercial, Bitcoin e os índices Ibovespa, Down Jones, Nasdaq e Nikkei 225. Também traz inflação em 12 meses e Selic. Os dados são de 10/02/2022 às 19h30min.

Entre as maiores altas do Ibovespa, está Via (VIIA3) que avançou 7,43%, a R$ 4,34, e Magazine Luiza (MGLU3) subiu 5,15%, a R$ 6,94, mesmo com os juros futuros operando em alta e o dólar no terreno positivo. 3R Petroleum (RRRP3) ficou em terceiro lugar na lista, com alta de 3,07%, a R$ 38,55.

