Itaú Unibanco: Despesas totais somam R$ 13,361 bi no 4º trimestre

As despesas totais do Itaú Unibanco subiram 0,3% entre o quarto trimestre de 2020 e o mesmo período do ano passado, para R$ 13,361 bilhões. No período, o banco contrabalançou avanços nas despesas de pessoal com um maior controle nas despesas administrativas.

As despesas de pessoal do conglomerado chegaram a R$ 5,396 bilhões, alta de 3,2% em um ano, e de 2,1% em um trimestre. Segundo o banco, o crescimento se deu pelo aumento na participação de resultados paga aos funcionários.

Já as despesas administrativas subiram 0,9% ano contra ano, e 5,6% trimestre a trimestre, para R$ 4,411 bilhões. "As despesas administrativas são sazonalmente maiores no quarto trimestre e aumentaram por maiores gastos em propaganda, serviços de terceiros, instalações, materiais, processamento de dados e telecomunicações", afirma o banco em seu informe de resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda assim, o índice de eficiência do Itaú caiu para 43% no quarto trimestre, ante os 49,4% registrados 12 meses antes e os 44% do terceiro trimestre do ano passado. Quanto menor esse índice, mais eficiente um banco é.

Tags