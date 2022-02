Banco da França projeta PIB do país europeu em alta de cerca de 0,5% no 1º tri

O Banco da França afirmou nesta quinta-feira, 10, que o Produto Interno Bruto (PIB) francês deve crescer 0,5% no primeiro trimestre de 2022 ante o último de 2021. De acordo com a instituição, após retornar ao seu nível pré-crise durante o terceiro trimestre, o PIB deve ficar 1 ponto porcentual acima do patamar pré-pandemia em janeiro e 1,5 ponto porcentual em fevereiro.

O BC fez uma pesquisa com 8,5 mil empresas entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro.

Segundo o banco, o relatório confirma que a atividade se manteve, mas com disparidades setoriais.

"De acordo com os empresários que participaram da pesquisa, a atividade progrediu muito ligeiramente em janeiro na indústria e na construção. Para o mês de fevereiro, a atividade deve avançar acentuadamente na indústria e serviços e deve ficar praticamente estável na construção civil", destaca o relatório divulgado nesta quinta-feira.

