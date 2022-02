Apesar das restrições, volume de serviços no Ceará cresceu 13,2% em 2021

Apesar das turbulências de operar em mais um ano marcado pelo impacto da pandemia, o setor de serviços no Ceará conseguiu fechar 2021 com crescimento de 13,2%. A maior taxa para um fechamento de ano desde o início da série histórica medida pelo Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima da média brasileira (10,9%) e deixou para trás o tombo de 13,6% em 2020.

Dentre as atividades pesquisadas, todas apresentaram variações positivas no acumulado do ano, com destaque para a categoria de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, que acumulou alta de 23,3%. Em seguida, aparece Informação e comunicação (11,7%).

São dois segmentos favorecidos pela maior demanda por digitalização, pelos serviços de logística em razão do avanço do comércio eletrônico e da proliferação dos serviços como entrega de comida e transporte via aplicativo.

Sobre o assunto Abate de bovinos recua 8,2% e de aves 1,2% no 4º trimestre de 2021

Volume de serviços sobe em 4 de 5 atividades em dezembro ante novembro

Atividades turísticas crescem 21,1% em 2021 ante 2020, mostra IBGE

Consumo doméstico cresce 3,04% em 2021, mostra pesquisa

Por outro lado, as categorias com menor crescimento foram: outros serviços (3,2%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (7,5%). Com representatividade importante na economia cearense, os serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação, terminou o ano passado com crescimento de 11%.

No Brasil, o movimento foi similar. Alta no volume de serviços de 10,9% em 2021, após ter recuado 7,8% em 2020. De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, entre 2012 para 2019 o setor de serviços acumulou uma variação positiva de 0,1% e, no biênio 2020-2021, uma alta de 2,2%. Ou seja, boa parte do crescimento acumulado dos últimos 10 anos (2,3%) se deve ao desempenho mais dinâmico de alguns segmentos de serviços em 2021.

“Nos primeiros meses de 2020, o setor de serviços foi duramente afetado em função da necessidade de isolamento social e do fechamento dos estabelecimentos que prestavam serviços de caráter presencial. Por outro lado, a pandemia trouxe oportunidades de negócios para serviços voltados às empresas, como os de tecnologia da informação, transporte de cargas, armazenagem, logística de transporte e serviços financeiros auxiliares, que tiveram ganhos mais expressivos e compensaram as perdas dos serviços de caráter presencial”, contextualiza.



Na série sem ajuste sazonal, em comparação com dezembro de 2020, o volume de serviços no Ceará teve sua nona taxa positiva consecutiva: 14,2%. E, em doze meses, o percentual ficou em 13,2%.

Porém, nos dados de dezembro do ano passado frente ao mês de novembro o volume de serviços caiu 0,9%. Mesmo entre altas e quedas, o estado vinha desde fevereiro de 2021 apresentando taxas positivas, mas esta foi a primeira perda em onze meses. Com isso, o Ceará vai na contramão da tendência nacional, de 1,4% de crescimento no mesmo período, figurando entre as oito unidades da federação que apresentaram queda em dezembro.

