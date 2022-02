TCU dá andamento a julgamento da privatização da Eletrobras no dia 15

O Tribunal de Contas da União (TCU) dará andamento na próxima terça-feira, 15, ao julgamento que analisa a primeira parte da privatização da Eletrobras, referente à outorga. O ministro Vital do Rêgo devolverá seu voto-vista em sessão extraordinária, que será realizada na Corte de Contas às 16 horas.

Na última semana, o Broadcast Energia (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que o ministro tende a levar um voto que questionará um ponto que foi tratado na análise da unidade técnica, mas estava fora do radar dos planos do governo: a precificação de uma futura venda de potência para geração de energia.

Isso poderia elevar o valor da taxa que precisa ser paga à União (chamada de outorga) e atrasar ainda mais o processo de venda da estatal.

A segunda parte da desestatização da Eletrobras, sobre modelagem, deve ser concluída pela área técnica entre o fim deste mês e o início de março.

O relator é o ministro Aroldo Cedraz.

