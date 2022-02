Petrobras: geração de energia elétrica atinge 3.419 MWmed em 2021; alta de 94,7%

A crise hídrica e a retomada das atividades econômicas após o auge da pandemia do covid-19 fizeram a Petrobras aumentar em 94,7% a venda de energia elétrica em 2021, para 3.419 megawatts-médios (MWmed), informou a companhia em seu Relatório de Produção divulgado nesta quarta-feira, 9.

O volume de vendas de gás natural aumentou 25% em 2021, na comparação com o ano anterior. Esse aumento pode ser explicado tanto pelo maior despacho termelétrico, quanto pela recuperação do consumo por parte do

segmento industrial, impactado pelos efeitos da pandemia em 2020.

Pelo lado da oferta, o volume de Gás Natural Liquefeito (GNL) regaseificado alcançou 23 milhões de metros cúbicos por dia (m3/dia) em 2021, aumento de 187,5% em relação a 2020, contribuindo para uma oferta total de gás natural ao mercado de aproximadamente 85 milhões de m3/dia.

"Esse maior volume de GNL entregue ao mercado foi viabilizado com a ampliação da capacidade de regaseificação do terminal da Baía de Guanabara (RJ), que passou de 20 milhões de m3/dia para até 30 milhões de m3/dia", explicou a Petrobras.

