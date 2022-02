FGV: IGP-M desacelera a 1,38% na 1ª prévia de fevereiro (1,41% na 1ª de janeiro)

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 1,38% na primeira prévia de fevereiro, de 1,41% na mesma prévia de janeiro, informou na manhã desta quarta-feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No fechamento do mês passado, o índice havia avançado 1,82%.

Nas aberturas, os preços no atacado puxaram o alívio do indicador. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) arrefeceu a 1,75% nesta leitura, de 1,85% na primeira prévia de janeiro. No primeiro mês fechado, o indicador havia registrado alta de 2,30%.

Em contrapartida, entre a primeira prévia de janeiro e a de fevereiro, a FGV registrou aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), de 0,19% para 0,27%, e do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), de 0,30% para 0,51%. Os indicadores haviam avançado 0,42% e 0,64% no fechamento de janeiro, respectivamente.

