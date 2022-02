Indústria fluminense mantém otimismo no ambiente de negócios, diz Firjan

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense (ICEI-RJ) registrou 53 pontos em janeiro. Esse resultado ainda indica otimismo por parte dos industriais fluminenses, superando a média histórica do ICEI-RJ (51,5 pontos), segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

No entanto, o índice também reflete uma queda na percepção quanto às condições atuais diante do aumento expressivo dos casos de covid-19 no mês passado, por conta da nova variante e das incertezas no cenário econômico.

As expectativas para os próximos seis meses são positivas, de manutenção da confiança do setor industrial fluminense. O Índice de Expectativas manteve-se acima da linha dos 50 pontos, com 56,7 pontos em janeiro. As perspectivas positivas foram sustentadas, em especial, pela confiança na situação das próprias empresas fluminenses (59,8 pontos); enquanto as expectativas em relação à economia brasileira (50,8) e ao estado (50,3) ficaram próximas dos 50 pontos.

"As cadeias de valor seguem desestabilizadas e as incertezas ainda são inúmeras. Porém, o otimismo que o empresário industrial fluminense ainda demonstra, reflete a sua resiliência. Precisamos minimizar ao máximo as turbulências de um ano eleitoral e seguir trabalhando para a melhoria do ambiente de negócios tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil", afirmou, em nota, o presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan, Rodrigo Santiago.

