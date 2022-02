Mercado financeiro hoje, 8, no fechamento; confira como foi

O POVO publica nesta terça-feira, dia 8, o fechamento do mercado financeiro: dólar e euro comercial, Bitcoin e os índices Ibovespa, Down Jones, Nasdaq e Nikkei 225. Também traz inflação em 12 meses e Selic. Os dados são de 08/02/2022 às 19h30min.

Dentre os fatores a influenciar o Ibovespa está o desempenho positivo da Vale e do setor bancário, apesar da pressão negativa exercida pelas ações da Petrobras. O mercado observa com atenção as discussões sobre um possível redução de impostos na PEC dos Combustíveis.

